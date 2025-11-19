Při náhlé bouřce chlapce zasáhl blesk. Pomohla první pomoc fotbalistů

Byl slunečný srpnový pátek a na hřišti v Opavě trénovali mladí fotbalisté. Nic nenasvědčovalo, že za chvíli se odehraje dramatický boj o život. Při náhlé bouřce totiž jednoho z chlapců zasáhl blesk. Měl srdeční zástavu a byl popálený na více částech těla. O jeho záchraně rozhodla i správně poskytnutá první pomoc.
