Příjezd Jany Mračkové Vildumetzové do štábu vítězného hnutí ANO v sokolovském kině Alfa. Hnutí ANO na prvním místě získalo 44,03 procenta hlasů a tedy 28 míst v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Znamená to, že nemusí hledat partnera pro případnou koalici. „Je to famózní výsledek,“ okomentovala úspěch Jana Mračková Vildumetzová.

