Kdo začal pracovat dřív, mohl by jít i dříve do důchodu

Kdo hned po střední škole nastoupil do zaměstnání a začal tak přispívat do státního rozpočtu, měl by jít i dříve do důchodu než ti, kteří strávili ještě několik let na vysoké škole. To je plán vlády, respektive ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Názory jsou ale velmi rozdílné.

video: CNN Prima News