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Ještě se můžu stát ministrem, myslí si Turek

Domácí
Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek se stále domnívá, že by se mohl do konce současné vlády Andreje Babiše stát ministrem. Podle Turka se vztahy premiéra s prezidentem Petrem Pavlem totiž mohou začít zlepšovat po summitu NATO v Ankaře.
video: CNN Prima NEWS
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