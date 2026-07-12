Ještě se můžu stát ministrem, myslí si Turek
12. 7. 2026 15:02 Domácí
Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek se stále domnívá, že by se mohl do konce současné vlády Andreje Babiše stát ministrem. Podle Turka se vztahy premiéra s prezidentem Petrem Pavlem totiž mohou začít zlepšovat po summitu NATO v Ankaře.
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Ještě se můžu stát ministrem, myslí si Turek
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