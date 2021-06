VIDEO: Primark v Praze otevřel, fronta se táhla až od sochy sv. Václava Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Primark v Praze otevřel, fronta se táhla až od sochy sv. Václava

S přibližně ročním zpožděním způsobeným koronavirovými restrikcemi se ve čtvrtek v 9 hodin na Václavském náměstí otevřela pobočka irského řetězce s levnou módou Primark. Ještě před osmou hodinou se před obchodem vytvořila asi patnáctihlavá fronta. Na chodníku už ráno zaměstnanci vytvořil koridory, aby předešli tlačenicím. Primark slavnostně otevřel za doprovodu skladby skupiny The Queen We Are the Champions. Vše proběhlo bez incidentů.

video: iDNES.tv