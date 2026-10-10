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Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová slaví úspěch ve volbách

Domácí | Volby 2026
V Hradci Králové v komunálních volbách po sečtení většiny hlasů vítězí koalice HDK, TOP 09 a Hradeckých kantorů současné primátorky Pavlíny Springerové. Úspěch slaví v hospodě U Rudolf
video: iDNES.tv
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