Příprava vorů na plavení do Litoměřic

Dřevo na opravu historického krov domu Kalich v Litoměřicích z roku 1569, jež bylo svázáno do pěti vorů a máčeno 2,5 měsíce v Labi pod jezem v Českých Kopistech nyní tesaři spojili do jednoho tzv. pramenu a připravili na plavení do Litoměřic.

video: iDNES.tv