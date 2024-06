VIDEO: Ondřej Beránek ukázal zlato v rodném Havlíčkově Brodě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ondřej Beránek ukázal zlato v rodném Havlíčkově Brodě

Co by to bylo za národní mužstvo, kdyby v něm chyběl hráč z Havlíčkova Brodu. Tuto hlášku pronesl během jednoho ze zápasů na hokejovém mistrovství světa komentátor Robert Záruba. Nechyběl. Možná i proto Česko získalo vysněný pohár. Ondřej Beránek ho ve čtvrtek večer přivezl domů.

video: iDNES.tv