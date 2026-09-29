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Přívoz přes Lipno kvůli nedostatku vody přerušil provoz

Domácí
Kvůli nedostatku vody v lipenské přehradě ukončil provoz přívoz mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně stovku aut, která nyní musejí nádrž objíždět. Přívoz se vrátí na vodu ve chvíli, kdy se hladina zvýší o půl metru. Pro Horní Planou je přívoz důležitým dopravním spojem.
video: Hasiči Horní Planá
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