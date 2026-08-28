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Problémová ubytovna v Drahomyšli je prázdná

Domácí
Problémová ubytovna v Drahomyšli na Lounsku, kde byl letos v březnu zavražděn malý chlapec, už je prázdná a uzavřená. Vedení obce chce budovu odkoupit. Soukromí majitelé nakonec výrazně ustoupili z ceny – místo původních třiceti milionů korun ji obci prodají za necelých osm. Odkup projednají tamní zastupitelé příští týden.
video: iDNES.tv
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