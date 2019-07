VIDEO: Problémovou střelnici v Chotěšově chce koupit obec a pak ji zavřít Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Už dva měsíce, co kulka ze střelnice v Chotěšově náhodně zasáhla jednu z obyvatelek obce do nohy, střelnice nefunguje. Vyřešit dlouhodobý problém se zbloudilými střelami se kromě ombudsmanky snaží i obec. Ta navrhla majitelce, že objekt a okolní pozemky koupí. Pak by střelnici zavřela.

video: iDNES.tv