Sídlištní prodejna půjde k zemi. Místo ní vyrostou byty
16. 9. 2026 9:06 Domácí
Na budějovickém sídlišti roky sloužila službám a menším prodejcům. Blíží se však její demolice. Místo ní vyrostou byty.
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Sídlištní prodejna půjde k zemi. Místo ní vyrostou byty
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