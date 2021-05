VIDEO: V Thunovské natáčeli Adélu, Návštěvníky i Vratné lahve Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Thunovské natáčeli Adélu, Návštěvníky i Vratné lahve

Projekt Filmové políčko rozjel Marek Mičke na Facebooku v lednu. Vytiskne fotku z jednoho záběru, a pak se s foťákem vrací na místo činu a přesně ji do svého záběru zapasuje. Lidé pak mohou vidět, jak filmová lokace vypadala před lety a jak vypadá nyní. „Vždy mě bavilo hledat filmová místa. Když jsem nějaké našel, představoval jsem si, jak se tam herci pohybovali, a bůhvíproč mě tahle ujetá zábava bavila. No a spojení té reality a obrazu z filmu se mi hrozně zalíbilo poté, co jsem na podobný koncept narazil u zahraničního účtu Stepping through films. Přišlo mi jako skvělý nápad tohle udělat pro Česko, protože tady máme tolik krásných míst, kde se točily nádherné filmy,“ řekl Mičke webu Metro.cz. Podívejte se na jeho procházku ulicí Thunovská.

video: Facebook/Filmové políčko