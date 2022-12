VIDEO: Projeli jsme nový úsek D35 z Časů do Ostrova Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pro řidiče se ve čtvrtek odpoledne otevřel další úsek nové dálnice D35 z Časů do Ostrova v Pardubickém kraji. Aby D35 mohla začít fungovat jako plnohodnotná alternativa dálnice D1, je třeba ještě postavit dalších 77 kilometrů do Mohelnice. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to chce stihnout do roku 2029.

video: iDNES.tv