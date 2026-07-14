Projeli jsme trasu těsně před Turkovou nehodou
14. 7. 2026 16:04 Domácí
Zúžení magistrály a odbočovací pruh v levé části silnice. A jasné značení na silnici i na značkách. Ani to poslanec Filip Turek /Motoristé sobě/ nedokázal v městském provozu před nehodou dodržet.
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Projeli jsme trasu těsně před Turkovou nehodou
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