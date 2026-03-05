Je nutné podporovat Ukrajinu, je prioritou bezpečnosti našeho státu, řekl Kmoníček
5. 3. 2026 12:10 Domácí
Naší nejvýraznější hrozbu je dnes Ruská federace a bylo tomu tak i před zahájením konfliktu na Ukrajině. čím dále je od nás Rusko geograficky dále, tím vyšší je naše vlastní bezpečnost. Je nutné podporovat Ukrajinu, která je prioritou bezpečnosti našeho státu. Není to ale naše jediná priorita, řekl Kmoníček v projevu.
