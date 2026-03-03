Nestačí si mír jen přát, řekl Pavel. Kritizoval stagnaci výdajů na obranu
3. 3. 2026 14:50 Domácí
Poprvé v tomto volebním období vystoupil před poslanci prezident Petr Pavel. „Členství v NATO je největší zárukou toho, že jsou občané v bezpečí,“ řekl poslancům Pavel. Kritizoval ve svém projevu stagnaci výdajů na obranu. „Nestačí si mír jen přát,“ zdůraznil prezident.
02:08
Technika3. 3. 2026 15:10
00:33
Další falešný Jim Carrey? Herec je téměř k nepoznání
Společnost3. 3. 2026 15:04
01:17
Macinka si během projevu Pavla prohlížel Rudé právo
Domácí3. 3. 2026 14:58
01:11
Hasiči zachraňovali Maxe z nory tři hodiny
Domácí3. 3. 2026 14:50
09:58
01:08
V Teheránu schytal zásah i slavný palác UNESCO
Zahraniční3. 3. 2026 14:50
00:30
Cena ropy a plynu kvůli konfliktu v Íránu dál roste
Zahraniční3. 3. 2026 14:30
04:37
Za lstivé zavlečení seniora do zahraničí dostal vozíčkář pět let vězení. Oběť měl připravit o majetek
Krimi3. 3. 2026 14:20
02:28
Výlet do psího útulku má policejní dohru
Krimi3. 3. 2026 14:18
00:17
Lindsey Vonnová se po operacích vrátila domů
Sport3. 3. 2026 13:28
00:27
V Brně na jednání zastupitelů protestuje skupina lidí s transparenty proti sjezdu sudetoněmeckého sdružení v Brně
Domácí3. 3. 2026 13:26
00:50
Digitální umělec přetvořil Prahu v asijské město
Zahraniční3. 3. 2026 13:10
01:20
Řidička otočila v tunelu Blanka auto na střechu
Domácí3. 3. 2026 13:06
01:07
Spojené království se nepodílelo na počátečních úderech na Írán, řekl Starmer
Zahraniční3. 3. 2026 12:34
05:24
Pozice vlády je nejasná, chceme si to vyjasnit, řekl o zásahu v Íránu Žáček
Domácí3. 3. 2026 12:32
00:54
Poplach na liberecké průmyslovce. Policisté prověřují nahlášení výbušniny
Krimi3. 3. 2026 12:24
01:29
Nebezpečnému útěkáři z Bohnic potvrdil soud sedmiměsíční vězení a vyhoštění z ČR
Krimi3. 3. 2026 12:06
00:39
Íránská komunita v LA oslavovala smrt Chameneího
Zahraniční3. 3. 2026 11:00
