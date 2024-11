VIDEO: Propadající se štola je zajištěna. Ukazuje, jak se v Jihlavě těžilo stříbro Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Propadající se štola je zajištěna. Ukazuje, jak se v Jihlavě těžilo stříbro

Ještě před třemi roky to byl jen zarostlý kráter v lese. Dnes ústí šachty svatého Jiří na okraji Jihlavy, v níž se od 14. do 18. století těžilo stříbro, vypadá úplně jinak. Vedení města a správy podzemí dnes představili zajištění dolu, který se předloni začal propadat. A úpravy umožnily nahlédnout do historie.

video: iDNES.tv