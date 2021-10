VIDEO: Prostě ho musíme zachránit, říká starosta Postoloprt o koupi zámku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prostě ho musíme zachránit, říká starosta Postoloprt o koupi zámku

Radnice v Postoloprtech na Lounsku stojí před velkou výzvou. Koupila a začne zachraňovat zchátralý zámek. „Bude to obrovská ekonomická zátěž, ale pro město to má velký význam,“ říká v rozhovoru pro MF DNES starosta Zdeněk Pištora. S opravami chce začít v roce 2023. Trvat mohou i desítky let a zcela jistě vyjdou na stovky milionů korun.

video: iDNES.tv