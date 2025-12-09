Studenti protestují proti Motoristům na ministerstvu. Mluví o paralýze resortu
9. 12. 2025 14:02 Domácí
Stovky studentů se v úterý v poledne sešly na pražském náměstí Jana Palacha a protestují proti tomu, aby v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě stál někdo z Motoristů. Akci pořádá iniciativa Univerzity za klima. Podle ní zástupci Motoristů, o kterých se mluvilo ve spojitosti s vedením ministerstva, tedy Filip Turek a Petr Macinka, nejsou kompetentní k vedení resortu.
