Výrazným zpřísněním trestního zákona kvůli týrání zvířat se začali zabývat poslanci. Pod návrh TOP 09 se podepsalo 77 poslanců. Až osm let by hrozilo tomu, kdo týranému zvířeti způsobí trvalé následky nebo smrt. Jednou z novinek je to, že soud by mohl zakázat držení a chov zvířete až na deset let.

