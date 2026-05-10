Průjezd Jaroměří dál komplikuje oprava mostu
10. 5. 2026 7:34 Domácí
Když loni v létě začala čtyřměsíční uzavírka průtahu, která výrazně zkomplikovala pohyb po Jaroměři na Náchodsku, místní nevěřícně kroutili hlavou. Doba opravy 3,8kilometrového úseku jim přišla dlouhá a přisuzovali ji hlavně potřebě opravit most přes Labe. Jenže ten není hotový ani deset měsíců po zahájení prací. Termín dokončení silničáři už třikrát posunuli. Objízdná trasa pod náměstím musí vydržet do konce května.
