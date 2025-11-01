Průtah Nezvěsticemi je po letech hotový, vznikl i kruhový objezd
1. 11. 2025 16:54 Domácí
Tři a čtvrt roku čekali obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku na den, kdy stavbaři odstraní poslední zábrany, značky i dočasné semafory a kompletně opravený průtah obcí po silnici první třídy bude bez omezení průjezdný. Před několika dny tahle situace nastala. Jedná se o frekventovanou silnici z Plzně přes Rožmitál pod Třemšínem do Tábora.
03:18
Tisíce artefaktů slavných faraonů. V Egyptě otevřeli největší muzeum světa
Zahraniční1. 11. 2025 18:32
00:49
Motorkář narazil do auta po riskantním předjíždění
Zahraniční1. 11. 2025 17:08
01:36
Průtah Nezvěsticemi je po letech hotový, vznikl i kruhový objezd
Domácí1. 11. 2025 16:54
01:32
Rakušanka je zpět. Na nejstrmější železnici v Česku svezla první cestující.
Domácí1. 11. 2025 16:12
01:35
Maďaři vyrábějí silniční beton z plastového odpadu
Zahraniční1. 11. 2025 15:00
00:23
Ukrajinci se pokusili dostat vrtulníkem do Pokrovsku, všichni zahynuli, tvrdí Moskva
Zahraniční1. 11. 2025 12:34
02:05
Festival aut ukáže unikáty, monstra i český supersport
Technika1. 11. 2025 12:22
02:14
Halloween je tady, Heidi Klumová opět nezklamala
Společnost1. 11. 2025 11:20
01:00
Srbové vyšli do ulic, připomínají si výročí tragédie v Novém Sadu
Zahraniční1. 11. 2025 10:44
01:37
Poprvé vzlétl revoluční nadzvukový letoun X-59
Technika1. 11. 2025 10:34
01:34
Daniel Vladař vychytal Philadelphii vítězství nad Nashvillem
Sport1. 11. 2025 9:46
03:10
Zbrusu nová Horácká aréna se poprvé ukáže v plné parádě
Domácí1. 11. 2025 9:06
00:39
Český silák otočil neotočitelnou kládu
Sport1. 11. 2025 7:40
03:16
Radost a těšení. Být těhotná je nádherné, rozplývá se herečka Bára Mottlová
Společnost1. 11. 2025 0:06
02:05
Farma Vojty Kotka: žádost o stavební povolení může zkomplikovat i čolek
Lifestyle1. 11. 2025 0:06
02:47
Romantika? S dětmi je náročné najít si čas na sebe, říkají Šafářová s Plekancem
Společnost1. 11. 2025 0:06
00:30
Ukrajinci předali Litvě ruského válečného zločince
Zahraniční31. 10. 2025 20:28
00:53
Wilders odmítá uznat těsné druhé místo. Premiérem se má stát 38letý liberál
Zahraniční31. 10. 2025 19:48
00:49