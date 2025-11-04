Průzkumná štola pro tunel pod sídlištěm Vinohrady měří už přes 100 metrů

Domácí
Dělníci prorazili už více než 100 metrů průzkumné štoly pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Prostor poslouží jako základ budoucího tunelu, který se stane důležitou součástí velkého městského silničního okruhu.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:50

U nás doma jsou všichni hubení, říká Halina Pawlowská
Společnost
4. 11. 2025 16:00
00:44

Krumlov svede cyklisty k řece
Domácí
4. 11. 2025 15:58
00:54

Rusové plánují znovuotevřít divadlo v Mariupolu
Zahraniční
4. 11. 2025 15:46
00:39

Král Karel III. pasoval Davida Beckhama na rytíře
Společnost
4. 11. 2025 15:18
00:50

Plné tvary už nejsou in, stěžuje si plus size modelka
Společnost
4. 11. 2025 15:12
01:46

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment - trailer
Lifestyle
4. 11. 2025 15:00
01:35

Šestimetrovou palmu ukryl před zimou unikátní skleník na kolečkách
Domácí
4. 11. 2025 14:50
00:54

Zemřel americký politik Dick Cheney, konzervativní pilíř prezidentů Bushů
Zahraniční
4. 11. 2025 14:32
01:40

Průzkumná štola pro tunel pod sídlištěm Vinohrady měří už přes 100 metrů
Domácí
4. 11. 2025 14:30
01:39

Kvitová má šperky ráda. Odehrála s nimi i své nejúspěšnější turnaje
Společnost
4. 11. 2025 13:40
00:57

Lidé mohou u kondolenční knihy zavzpomínat na kardinála Duku
Domácí
4. 11. 2025 13:18
01:07

Ve Špindlerově Mlýně usazují nový most k propojení skiareálů
Domácí
4. 11. 2025 13:14
02:41

Žárlivec kvůli rozchodu napadl manželku, prořízl jí zápěstí, žena vykrvácela. Vrah si odsedí 17 let
Krimi
4. 11. 2025 13:00
07:53

Arcibiskup Graubner promluvil k úmrtí kardinála Duky
Domácí
4. 11. 2025 12:30
00:49

Si Ťin-pching vtipkoval s jihokorejským prezidentem
Zahraniční
4. 11. 2025 12:24
01:02

Dárci těl pro výuku mediků mají památník na Ústředním hřbitově v Brně
Domácí
4. 11. 2025 12:18
01:08

Střet člověka s vlakem metra zastavil část linky C
Domácí
4. 11. 2025 12:02
38:03

Ženský fotbal? Výzva. Práce v ČT už mi nic nepřinášela, říká Nekolná
Sport
4. 11. 2025 11:30
01:47

Ve věku 82 let zemřel kardinál Dominik Duka
Domácí
4. 11. 2025 11:18
04:01

Grotesktní podzim života: Představení V parku oslavuje každodenní okamžiky
Společnost
4. 11. 2025 11:16

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.