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První ryze český astronaut ve vesmíru. Svoboda by měl příští rok letět na ISS

Domácí
Výcvikový program českého astronauta Aleše Svobody pokročil do další fáze. Svoboda poletí na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS) jako pilot vesmírné lodi Dragon. Vyplývá to ze smlouvy, kterou Evropská kosmická agentura (ESA) uzavřela s americkou společností Vast, jež tyto lety zajišťuje. Podle premiéra Andreje Babiše je celá mise jedinečnou příležitostí pro české vědce, univerzity a firmy.
video: ČTK
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