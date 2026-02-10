První dojmy Cibulky a Jagelky po schůzce s ministrem Klempířem

Domácí
Cibulka Jagelka sdělili, že s ministrem mluvili o osudu Českého rozhlasu, ale i o jeho osobě či o Filipu Turkovi. „Pan ministr velmi hájí Turka i Macinku a tvrdí o nich, že jsou to inteligentní lidé, kteří vše dělají dobře,“ řekl Cibulka. „Jako z jiné planety,“ dodal Jagelka.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

04:13

První dojmy Cibulky a Jagelky po schůzce s ministrem Klempířem
Domácí
10. 2. 2026 17:32
01:21

U Moravské Třebové mají vyrůst větrníky vysoké 250 metrů
Domácí
10. 2. 2026 17:30
00:47

Jake Paul prožíval zlatý závod Leerdamové po svém
Sport
10. 2. 2026 17:12
00:42

Mládě žirafy síťované s matkou Lentilkou
Domácí
10. 2. 2026 16:48
02:57

Cibulka a Jagelka dorazili na schůzku s ministrem Klempířem
Domácí
10. 2. 2026 16:42
02:31

Íránská propaganda. AI ukazuje útok na flotilu USA
Zahraniční
10. 2. 2026 16:04
01:11

Zimní atmosféra na Sněžce
Domácí
10. 2. 2026 15:30
00:43

V Budějovicích pokračuje stavba severní spojky
Domácí
10. 2. 2026 15:20
01:45

Sicilské město dál požírá obří propast, lidé viní úřady
Zahraniční
10. 2. 2026 15:04
00:38

Prase na dronu způsobilo v Číně blackout
Technika
10. 2. 2026 15:00
01:04

Dostavba slavné Sagrady budí spory. Kvůli schodišti mají zbourat okolní domy
Zahraniční
10. 2. 2026 14:36
00:52

Petr Nedvěd převzal Medaili města Liberec
Domácí
10. 2. 2026 14:34
00:52

Kriminalisté zadrželi muže, který podvodně nabízel k pronájmu byty v Praze
Krimi
10. 2. 2026 14:06
00:59

USA zadržely další tanker ruské stínové flotily
Zahraniční
10. 2. 2026 13:48
01:39

Poslanci mají řešit návrh omezující řečnění. Pirátům vadí výjimka pro Okamuru
Domácí
10. 2. 2026 13:28
03:49

Bakala má dostat od Krúpy stovky milionů, uznal pražský soud část rozsudku z USA. Není to likvidační, dodala soudkyně
Domácí
10. 2. 2026 12:58
01:09

Díra vedle díry. Silnice na jihu Moravy jsou plné „kráterů“
Domácí
10. 2. 2026 12:28
01:06

Záhadná úmrtí v horách na západě Bulharska vyšetřuje policie
Zahraniční
10. 2. 2026 12:20
00:56

Identifikuje se jako muž, na olympiádě ale nastoupí ještě do ženské soutěže
Sport
10. 2. 2026 12:18
02:46

„Budeme stát na barikádách,“ řekl Jakob ke snaze zrušit poplatky pro ČT a ČRo
Domácí
10. 2. 2026 12:18

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.