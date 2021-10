VIDEO: Prymula by nerozvolnil. Vývoj epidemie není dobrý, říká Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Epidemiolog Roman Prymula v pořadu Nový den na CNN Prima NEWS řekl, že by současná opatření nerozvolňoval. Zároveň uvedl, že nesouhlasí se slovy evolučního biologa Jaroslava Flégra, že by v Česku mělo dojít k dalšímu lockdownu. „Každá vlna trvá maximálně tři měsíce. Očekávám, že do měsíce a půl se situace stabilizuje a dojde k uvolnění. K lockdownu nemůže prakticky dojít,“ uvedl exministr zdravotnictví.

video: CNN Prima News