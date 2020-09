VIDEO: Prymula chce omezit shromažďování, možná se zruší tělocvik a hudebka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prymula chce omezit shromažďování, možná se zruší tělocvik a hudebka

Volnočasové aktivity by se v následujících týdnech mohly omezit na maximální počet 10 či 20 lidí, řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula v diskuzním pořadu Partie. Nová opatření by se měla dotknout také svateb či středních škol. Podle Prymuly je ale potřeba výrazně zvýšit počty provedených testů, v rámci dnů by se kapacita měla navýšit na 30 tisíc testů denně.

video: CNN Prima News