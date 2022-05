VIDEO: Prymula: Opičí neštovice nejsou nový covid Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prymula: Opičí neštovice nejsou nový covid

Dosavadní informace o opičích neštovicích by mohly naznačovat to, že se nemoc nešíří komunitně. To je podle epidemiologa Romana Prymuly dobrá zpráva. Doufá, že virus nebude mít na svědomí další epidemii jako covid. V pořadu 360° však uvedl, že projevy nákazy mohou být dost nepříjemné. Puchýřky se totiž netvoří jen na kůži, ale i na vnitřních orgánech.

video: CNN Prima News