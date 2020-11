VIDEO: Mistr školství: První žáci se vrátí do lavic za pár dnů, roušky ale musí zůstat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do lavic se od středy vrací první a druhé třídy základních škol. Jestli se bude epidemiologická situace v Česku i nadále zlepšovat, mohl by se do škol vrátit celý první stupeň, deváťáci i maturanti na prezenční výuku.

video: ČTK