Prymula vysvětluje zákaz zpěvu a omezení hospod

Ministr zdravotnictví Roman Prymula ve videu zveřejněném na Twitteru vysvětluje, proč omezil zpěv a otevírací dobu restaurací a barů. „Pokud budeme zpívat třeba karaoke nebo ve sboru, nakažení hrozí velmi rychle. Je to jedna z nejzávažnějších aktivit. Při zpívání se uvolňuje ohromné množství viru,“ vysvětlil Prymula, který také obhajoval apel na pití alkoholu. „Je to spíše doprovodná záležitost. Pod vlivem alkoholu ztrácíme běžné návyky a nehledíme na to, jakých předmětů se dotýkáme, nebo jestli jsme ve větší blízkosti s někým rizikovým, než máme být,“ dodal ministr.

video: Twitter / @profesorPrymula