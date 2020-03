VIDEO: Epidemiolog Prymula: Objednali jsme 100 tisíc rychlotestů na koronavir, poletí pro ně vojenský speciál Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Epidemiolog Prymula: Objednali jsme 100 tisíc rychlotestů na koronavir, poletí pro ně vojenský speciál

Epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula informoval o tom, že do Česka dorazí až 100 tisíc testů na koronavir. Zároveň by český speciál mohl do Česka dopravit i novou várku roušek.

video: Tomáš Ježek, iDnes.tv, iDNES.tv