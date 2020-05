VIDEO: Od půlky června bez kontrol do Rakouska, možná i na Slovensko, oznámil Petříček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

K půlce června by mohla Česká republika plně otevřít hranice s Rakouskem a Slovenskem. Lidé by mohli cestovat bez jakýchkoli komplikací, nemuseli by se prokazovat negativním testem. Řekl to ministr zahraničí Tomáš Petříček. Jednat chce i s Maďarskem.

