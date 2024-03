VIDEO: Půlroční rekonstrukce Barrandovského mostu začíná, dopravní kolaps nenastal Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Půlroční rekonstrukce Barrandovského mostu začíná, dopravní kolaps nenastal

V pondělí ráno dělníci zahájili poslední etapu rekonstrukce Barrandovského mostu. Opravy zahrnují práce, které byly původně plánované na letošní a i na příští rok. Rekonstrukce by ale nakonec měla trvat pouze do konce letních prázdnin. Podle informací z místa to vypadá, že průjezd je o několik minut delší než obvykle, větší kolony se netvoří.

video: iDNES.cz