Nejprve na Manhattanu, teď i na pražském sídlišti. Nová dráha potěší nejen děti

Ve čtvrtek 6. června byl oficiálně zahájen provoz nové pumptrackové dráhy v Praze na sídlišti v Modřanech. Původní dráha musela být na podzim roku 2020 uzavřena. Na jejím místě byla proto letos postavena nová dráha z betonových dílců, která je výrazně tišší a trvanlivější. Jedná se o výrobek české společnosti Way to Nature, s.r.o., která tuto nejmodernější verzi instalovala v New Yorku na Manhattanu a nyní v pražských Modřanech. Díky své délce bude tato modřanská dráha největší dráhou na světě. Další její velkou výhodu je to, že se dá přestavit do pěti různých variant.

video: iDNES.tv