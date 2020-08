VIDEO: Půvabným Dunajovickým vrchům vévodí pyramida Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Půvabným Dunajovickým vrchům vévodí pyramida

Vedle slavnější Pálavy jsou Dunajovické kopce tak trochu opomíjeným chudším příbuzným. Vynechat je z plánu letních výletů by ale byla velká škoda. Kde jinde na jižní Moravě by třeba lidé našli pyramidu, která vypadá, jako by ji stvořili staří Mayové?

video: iDNES.tv