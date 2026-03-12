Pyrotechnici odstřelili těžební věž dolu Staříč
12. 3. 2026
Jedna z nejvýraznějších dominant pobeskydské krajiny, takzvaná skipová věž někdejšího dolu Staříč, ve středu navždy zmizela. Železobetonový gigant odstřelili krátce po deváté hodině ráno. Výbuch ukončil vizuální historii šachty, jež po desetiletí neodmyslitelně patřila k panoramatu Frýdecko-Místecka.
03:01
