Během letošního roku se „úspěšný“ silniční radar zřejmě přestěhuje z Krátké Vsi do havlíčkobrodské místní části Šmolovy. Rychlost by pak měl měřit na silnici 34 mířící z Brodu do Humpolce a k dálnici D1.

