Řidiči zkouší přelstít radary. Tyto triky (ne)fungují

Přejíždět před radary z pruhu do pruhu nebo vjet do úsekového měření rychle a pak hodně zpomalit, aby průměrná rychlost byla kolem maximální povolené. To jsou časté triky řidičů, jak obelstít radary. Jenže někdy zabírají a někdy ne. Od zástupce firmy, která instaluje měřiče po celém Česku, reportér Matěj Smlsal zjišťoval, jak radary doopravdy fungují.

video: Matěj Smlsal, Adam Kvita, iDNES.tv