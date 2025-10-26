Vondráček: Pokud Turek neobhájí své výroky, je to vážný problém
26. 10. 2025 16:02 Domácí
Pokud Filip Turek neobhájí své výroky nebo neprokáže, že k nim nedošlo, bude to vážný problém, uvedl místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Turek čelí kritice kvůli starším příspěvkům na sociálních sítích, které podle Deníku N obsahovaly rasistické a homofobní výroky i odkazy na nacistické vůdce.
