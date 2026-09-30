My ten podělaný Green Deal nemůžeme zrušit, stěžuje si šéf poslanců SPD Fiala
30. 9. 2026 10:06 Domácí
Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Místo účtování s vládou, jak si to naplánovala opozice, ale už druhý den zaznívá hlavně sebechvála. První se ve středu k řečnickému pultu dostal šéf poslanců SPD Radim Fiala. „Naše vláda je úspěšná,“ prohlásil. „Díky naší vládě zůstává živnostníkům v rukou více peněz,“ pochválil politik vládní strany svoji koalici za snížení sociálních odvodů pro OSVČ. „My ten podělaný Green Deal nemůžeme zrušit,“ posteskl si ale ve Sněmovně také šéf poslanců SPD Fiala, protože právo Evropské unie je nadřazeno právu členských států. A fakticky tak přiznal, že nejen jeho hnuti slibovalo voličům něco, co nemůže splnit.
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My ten podělaný Green Deal nemůžeme zrušit, stěžuje si šéf poslanců SPD Fiala
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