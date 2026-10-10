V Praze máme těžkou pozici, říká Fiala z SPD
10. 10. 2026 14:52 Domácí | Volby 2026
Hnutí SPD sleduje výsledky komunálních a senátních voleb z centrálního štábu Hotelu Duo. Jako první po 14. hodině s novináři promluvil 1. místopředseda hnutí Radim Fiala. Podle něj by se SPD ráda více podílela na řízení jednotlivých měst. Do štábu na pražský Střížkov má dorazit také předseda hnutí Tomio Okamura i tváře kandidátky hlavního města a někteří kandidáti na senátorský post.
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