Muž hraje na mandolínu svůj Zenkl style

Radim Zenkl patří k nejlepším hráčům na mandolínu. Počátkem 90. let pro ni ve Spojených státech vymyslel techniku, v níž se mu podařilo spojit tremolo v melodii, což je rychlý opakovaný tón specifický pro mandolínu, s doprovodem rozkládaných akordů. V Americe se pro to ujal název Zenkl style. Výsledkem techniky hraní je, že to zní, jako by hrály dvě mandolíny současně. Kromě toho hraje také na irskou píšťalu nebo australské didgeridoo.

video: iDNES.tv