Radio Svobodná Evropa bychom mohli financovat z evropských zdrojů, řekl ministr Dvořák

Pokud půjdeme touto cestou, tak, abychom se i my nějakým symbolickým příspěvkem mohli podíleli na financování Radia Svobodná Evropa. Nějaké stovky milionů si myslím, že by to mohli být,“ řekl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák /STAN/ v pořadu Co na to ministr na CNN Prima News k možné záchraně Rádia Svobodná Evropa.

video: CNN Prima News