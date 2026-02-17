Radní koupila dům od města levně, teď chce trojnásobek

Domácí
Zastupitelé Žamberka před 24 lety prodali za 1,7 milionu korun tehdejší radní města Marii Jaslovské někdejší kulturní dům Panorama. Slíbila, že jej opraví a otevře pro kulturní akce. Místo toho dům dál chátrá a tam, kde se tančilo, je tržnice se zbožím všeho druhu. Nyní majitelka dům hodlá prodat městu za 5,5 milionu korun. Radní Žamberka s tím souhlasí.
