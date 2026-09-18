Rakušanův STAN válcuje „antikupku“ a šilhá po receptu Petra Fialy.
18. 9. 2026 11:00 Domácí
V novém vydání podcastu Staří bílí muži je hlavním tématem stav české parlamentní opozice. Tři týdny před komunálními a senátními volbami přicházejí lidovci s hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě, u nějž je předem jasné, jak dopadne. „Ale krátce před volbami je asi jediná chvíle, kdy má takový krok smysl,“ uvedl šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl. „Asi to bude nahrazovat předvolební kampaň,“ dodává komentátor Petr Kolář.
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