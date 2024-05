VIDEO: Skupina Rammstein zahájila v Letňanech své evropské turné Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Skupina Rammstein zahájila v Letňanech své evropské turné

Německá kapela Rammstein dnes se svou pyrotechnickou show plnou světelných efektů v pražských Letňanech zahájí své evropské turné. Na stejném místě vystoupí i v neděli. Obě vystoupení jsou vyprodaná, každý z koncertů navštíví 60.000 diváků. Okolí areálu bude pro auta uzavřené. Provoz trasy C metra do zastávky Letňany bude posílen. Vstup mladistvých do 15 let je povolený pouze v doprovodu osob starších 18 let. Zákaz vstupu mají děti do šesti let.

