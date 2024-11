VIDEO: Podívali jsme se do útrob nové části metra Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podívali jsme se do útrob nové části metra

Ražba tunelů nové linky D pražského metra je hotová. Dělníci se tam proto teď pustili do izolací tunelů a ostění. Podívali jsme se do budoucí stanice Pankrác, kde na lince C se ani při těchto pracích nezastavil provoz.

video: iDNES.tv