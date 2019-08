VIDEO: Hamáček chce s novým jménem na ministra kultury přijít co nejdříve Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček vzal na vědomí kroky Michala Šmardy, i když on sám by volil jiné řešení. S novým jménem na ministra kultury chce přijít co nejdříve.

video: ČTK