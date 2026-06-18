Řečičtí myslivci hledají srnčata v trávě moderní technikou
18. 6. 2026 6:14 Domácí
Při záchraně srnčat během senosečí mají myslivci na Žďársku pomocníka – dron ŘEČICE O senosečích se myslivci z Řečice na Žďársku moc nevyspí. Když zjistí, že druhý den vyjedou na louku v jejich honitbě sekací stroje, musejí si budík nastavit hodně časně. Už za svítání, od čtyř až pěti hodin ráno, jsou pak na místě a vynášejí z vysoké trávy srnčata
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Řečičtí myslivci hledají srnčata v trávě moderní technikou
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